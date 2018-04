Milan, il giovane Tsadjout rinnova fino al 2023

Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Protagonista di un'ottima stagione con il Milan Primavera, Frank Tsadjout ha rinnovato con il club rossonero fino al 2023. Precedentemente in scadenza nel 2020, il bomber classe 1999 si lega per altri tre anni ai colori del Diavolo, come raccolto da MilanNews.it.