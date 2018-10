Milan, il Gonzalo nervoso non serve a Gattuso

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il nervosismo di Gonzalo Higuain non serve a questo Milan convalescente. L'attaccante argentino è insofferente e anche nella partita persa contro il Real Betis in Europa League ha mostrato questo lato 'inutile' del suo carattere di campione. Un'ammonizione inutile, pochi palloni toccati e una sola grande occasione gettata alle ortiche. Il rossonero aveva dichiarato pochi giorni fa di voler vincere subito. Il suo obiettivo primario è quello di far ricredere la Juventus, che a sua detta, lo ha scaricato in malo modo. Il problema è che si rende conto di non avere una rosa intorno che gli possa garantire questo successo, ma il nervosismo non lo aiuta e anzi, lo porta a sbagliare anche palloni che di solito per lui sono il pane quotidiano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.