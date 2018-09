Milan, il mea culpa di Romagnoli: "Errore decisivo, mi scuso con tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Serata da incubo per il capitano Alessio Romagnoli, il cui errore ha portato al rigore: "Sono arrabbiato con me stesso perché ho sbagliato, me ne prendo le responsabilità. Magari senza quell'errore la partita finiva diversamente. Però abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tantissime occasioni. Mi scuso con i tifosi del Milan, con la società, con tutti: lavoreremo e ci rifaremo".

Gattuso ha detto che gli errori capitano ai difensori come anche agli attaccanti.

"Potevamo chiuderla prima, certo. In Serie A appena sbagli paghi, quello sì. Però senza il mio sbaglio sarebbe finita in modo diverso. Dobbiamo rimanere uniti".

Sette punti persi in rimonta. È questione di mentalità?

"Ci manca un po' di cattiveria lì davanti. Oggi era importante non prendere gol, poi è successo quello che è successo. Manca un po' di malizia davanti, però la strada è quella giusta. Dobbiamo continuare a crederci