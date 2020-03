Milan, il modello Arsenal non convince ma Gazidis già pensa alla nuova area tecnica

vedi letture

In casa Milan continua a tenere banco la clamorosa rottura tra la coppia Boban-Maldini e l'amministratore delegato, Ivan Gazidis. Non che fosse un segreto, ma le dichiarazioni del croato di due giorni fa fanno presagire un nuovo ribaltone societario in estate, con l'addio dei due ex giocatori e l'arrivo in panchina di Ralf Rangnick, che andrebbe a riproporre il modello-Arsenal, diventando una sorta di Wegner rossonero.

Nuova area tecnica - Un modello che, sottolinea Tuttosport, non ha però portato grossi successi al club londinese: appena 6 trofei e nessuna Premier o Coppa importante. Nella nuova area tecnica pensata da Gazidis ci sarebbe spazio per Almstadt e Moncada, mentre sembra più complicato il ritorno di Ariedo Braida.