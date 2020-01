© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il boato di San Siro al suo ingresso e più in generale l'accoglienza dei tifosi rossoneri non hanno lasciato indifferente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non è riuscito a riportare il Milan alla vittoria, ma è tornato subito un beniamino dei suoi nuovi/vecchi sostenitori. E via Twitter, Ibra ha ringraziato la curva sud.