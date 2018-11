Milan, il ko con la Juve fa mail: serata nerissima per Higuain

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Serata amarissima per il Milan e per Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino ha disputato una delle peggiori gare della sua carriera, e non solo per il per il rigore sbagliato a fine primo tempo contro la Juve, ma per come hai interpretato il match, e per il cartellino rosso ricevuto a fine partita.

Il Milan ha perso 2-0 con la squadra di Allegri ma dovrà fare a meno del suo attaccante principale per squalifica contro la Lazio al rientro dopo le nazionali. Un Milan che ha provato a rimanere in partita fino alla fine, a tratti del secondo tempo ha messo anche in difficoltà una Juve totalmente superiore come organico e mentalità, però alla fine la rete di Ronaldo ha chiuso ogni speranza.

Con la sconfitta a San Siro i rossoneri interrompono una striscia positiva di 3 vittorie consecutive in campionato.

La squadra di Gattuso è stata scavalcata della Lazio in classifica di un solo punto, diventa così fondamentale il match dell'Olimpico.

Alla ripresa del campionato sarà un Milan incerottato perché l'unico a poter recuperare è solamente Davide calabria. Gli infortuni hanno falcidiato la rosa di Gattuso e lo stesso Jack Bonaventura non sarà recuperabile per il match contro la Lazio, a causa di un problema alla cartilagine del ginocchio. Ma la grana più importante da risolvere riguarda l'attacco perché senza Higuain l'unico a disposizione è Cutrone. Così Il Milan dovrà adattarsi nuovamente al materiale a disposizione e puntare ad esempio su Castillejo che non ha fatto male contro la Juve, ma deve essere più pungente in zona offensiva.

È un Milan che non esce ridimensionato dalla sfida con la Juve, perché ha mostrato comunque segnali positivi. Ma è una squadra che deve ancora crescere molto, e soprattutto fare di necessità virtù, inventarsi qualcosa al rientro dopo la sosta perché i giocatori sono contati e tanti titolari resteranno fuori ancora per molto tempo. Ecco perché sarà fondamentale recuperare le energie e soprattutto programmare il mercato invernale per fornire a Gennaro Gattuso almeno tre acquisti.