Milan, il lavoro dei dirigenti ai tempi del coronavirus

La sede di Casa Milan è chiusa da qualche giorno ma il lavoro della dirigenza rossonera prosegue senza sosta. L’addio di Boban è stato uno scossone fortissimo, e probabilmente a fine anno arriveranno altri addii (come quello di Maldini e Massara), ma per ora i manager rossoneri cercano di fare quadrato per arrivare a fine stagione con meno danni possibili. E soprattutto in queste ore di grande emergenza sanitaria a causa della diffusione del coronavirus, stanno provando a dare supporto all’allenatore e a tutti i giocatori.

Maldini, Massara e Gazidis stanno lavorando in sinergia per rispondere alle domande dei tesserati che da martedì scorso sono a casa dopo la sospensione degli allenamenti a Milanello, spiegando loro le procedure che verranno adottate nei prossimi giorni in questo grande clima di incertezza. Si sta discutendo anche della possibilità di rinviare la ripresa degli allenamenti e questo inevitabilmente potrebbe cambiare le attività dei giocatori. Per ora la ripresa è fissata per lunedì 16 marzo ma i giocatori vorrebbero saperne di più sulla problematica del contagio che ha sta coinvolgendo diversi giocatori della serie A. Anche gli atleti vorrebbero essere tutelai e rassicurati, così la dirigenza in queste ore è in contatto telefonico con loro, in conference call con i sanitari della Lega Serie A, per risolvere questioni organizzative e dispensare consigli.