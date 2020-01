© foto di PhotoViews

Il RB Lipsia è in pressing per Dani Olmo, classe '98 della Dinamo Zagabria, trequartista sul quale c'è forte anche il Milan. I bibitari sono però fiduciosi di riuscire a prenderlo e potrebbero fargli spazio, e cassa, cedendo Matheus Cunha. Il brasiliano è ora impegnato nel Preolimpico Sub 23 in Colombia: c'è l'Herta Berlino, Cunha costa circa 15 milioni di euro. Lo spiega Kicker.