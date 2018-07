Milan, il Liverpool pensa a Donnarumma ma il prezzo resta 60 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Gianluigi Donnarumma. Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, è il primo estimatore del portiere italiano poiché il Chelsea vira forte su Alisson in caso di addio a Thibaut Courtois direzione Real Madrid. Nessuna offerta dei Reds in Via Aldo Rossi, i rapporti tra Mino Raiola e il tecnico del club del Merseyside non è idilliaco ma si muove qualcosa. Mentre il Milan, per Gigio, non scende dalla richiesta di 60 milioni di euro.