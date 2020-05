Milan, il lungo addio di Maldini e la speranza di un progetto sensato

La richiesta di maggiore rispetto che Paolo Maldini ha recapitato mezzo stampa al nuovo demiurgo designato da Elliott, Ralf Rangnick, per la costruzione del Milan, segna di fatto uno degli ultimi atti dell’esperienza dell’ex capitano alla guida della dirigenza rossonera. Una polemica che parte da lontano, dai dissidi di fine 2019 con i quali lo stesso Maldini giudicó il profilo del tedesco come non all’altezza delle esigenze del Milan, sino alle tensioni dell’ultimo gennaio rispetto alle scelte di mercato che portarono Boban a decidere per le dimissioni nell’immediato in vista di un futuro che non avrebbe condiviso. L’ultimo atto d’amore dell’ex capitano, come facilmente intuibile dall’ultimo sfogo, é legato alla conclusione nella maniera più dignitosa possibile della stagione in corso, prima di dare un nuovo addio a quella che Maldini ha sempre considerato alla stregua della sua casa. Gli albori di una nuova rivoluzione, che per avere speranze di successo non deve condividere con le gestioni precedenti la mancanza di fiducia manifestata da una proprietà assente e manifestata soltanto dalle prese di posizione di un dirigente come Gazidis che con il campo ha sempre avuto ben poco a che fare. Da questo punto fermo potranno poi partire tutte le valutazioni del caso, comprese quelle degli investimenti sul mercato che verrà, dalle idee Jovic e Szloboszlai, passando per la gestione di contratti bollenti come quello di Donnarumma e da decisioni complicate come quella legata al futuro di Ibrahimovic che sembra sempre più lontano da Milano. Così come Maldini, nella speranza di un progetto che possa avere la fiducia ed il tempo necessario per poter essere valutato con cognizione di causa. Al Milan non succede da tanto, troppo tempo.