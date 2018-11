Milan, il Manchester United offre Bailly ai rossoneri

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Secondo quanto riportato da ESPN il Manchester United avrebbe offerto il difensore Eric Bailly al Milan. L'ivoriano non rientra nei piani di José Mourinho, che dopo le prime due giornate di campionato in cui lo ha fatto giocare titolare lo ha accantonato. 24 anni, il contratto del giocatore scade nel 2020. Il Milan, con il grave infortunio accorso a Caldara, è in emergenza al centro della difesa, potendo fare affidamento ai soli Romagnoli, Musacchio. Zapata e Simic.