Milan, il mercato dei dirigenti: Gazidis lontano, Gandini verso il ritorno

Ivan Gazidis è un po' più lontano dal Milan. Le quotazioni del manager sudafricano - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - sono in caduta libera poiché difficile strapparlo all'Arsenal, a cui è legato da un esoso contratto. L'idea del club rossonero sarebbe ancora quella di affidargli il ruolo di amministratore delegato, ma ad oggi le possibilità di vederlo tra i dirigenti della società di Via Aldo Rossi sono basse. Non è in dubbio, invece, il ritorno in dirigenza di Umberto Gandini.