Milan, il mercato è sotto accusa: solo Higuain ha reso tra i colpi estivi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola mette nel mirino il mercato estivo del Milan. "C'è solo Gonzalo Higuain", spiega oggi la rosea. Da Bakayoko a Caldara, da Castillejo a Laxalt passando da Halilovic, Reina e Strinic, per il resto i colpi non hanno dato lo sprint voluto dalla dirigenza rossonera.