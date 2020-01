© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non dovrebbe fermarsi a Zlatan Ibrahimovic il mercato del Milan per l'inverno 2020: stando a quanto rivelato da Sky infatti, il club rossonero sta cercando di "piazzare" Piatek e nel caso in cui il polacco partisse, sarebbe inevitabile un ritorno sul mercato alla ricerca di un nuovo giocatore in grado garantire gol e giocate pericolose. Con l'arrivo dello svedese intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno al 4-3-1-2, con Bonaventura adattato a trequartista, visto il fallimento di Suso nel ruolo di inizio stagione.