Milan, il mercato sta già funzionando. E a gennaio Elliott investirà ancora

I primi frutti del mercato estivo stanno già arrivando. Il lavoro di Gazidis, Maldini, Massara e tutta l’area scout ha prodotto i primi buoni risultati e questo è sicuramente motivo di soddisfazione in dirigenza. Brahim Diaz e Diogo Dalot, arrivati in prestito dal Real Madrid e dal Manchester United, stanno facendo vedere già di essere rinforzi di spessore. Tre reti per lo spagnolo, un gol e un assist per il portoghese, ma soprattutto la dimostrazione che il mercato svolto nei mesi estivi è stato fatto con intelligenza e raziocinino.

Acquisti mirati, senza spendere troppo a causa della crisi globale, ma prendendo gli elementi giusti. Il discorso vale anche per Tonali e Hauge, il primo sta acquistando ritmo e minutaggio, ma le sue doti le ha messe in mostra nei mesi scorsi al Brescia, ora si tratta solo di tempo per vederle anche al Milan. Hauge invece alla prima occasione ha già timbrato con un gol in Europa League, poi è stato fermato dal Covid. Sono tutti acquisti promossi dal “comitato tecnico” del Milan, studiato e ragionato in estate. Per l’inverno invece la proprietà si è impegnata a rinforzare ancora il gruppo di Stefano Pioli e, senza spendere cifre folli, ha intenzione di irrobustire l’organico. Dovranno essere bravi i dirigenti a cogliere le occasioni giuste, proprio com’è stato già fatto nelle scorse settimane.