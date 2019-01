© foto di PHOTOVIEWS

Da pochi minuti trapelano le prime indiscrezioni sulle formazioni ufficiali di Milan e Juventus per la finale di Supercoppa Italiana e Gonzalo Higuain non dovrebbe essere della partita dal primo minuto. Il Pipita, però, attraverso Instagram ha voluto caricare la squadra con il messaggio "Dai ragazzi! Tutti insieme si può". Chissà se Gattuso concederà all'argentino qualche minuto, per provare a salutare il popolo rossonero nel migliore dei modi. La trattativa con il Chelsea sembra ormai arrivata a un punto di svolta.