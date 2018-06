Milan, il Monaco scarica Falcao: il problema è l'ingaggio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Monaco ha deciso di scaricare Radamel Falcao, centravanti della Colombia. Il giocatore non è più nei piani del quadro dirigenziale, ma ha un contratto - molto alto - da dieci milioni di euro a stagione fino al 2020. Sul Tigre c'è il Milan che, da par suo, vorrebbe sfruttare questa situazione, sebbene sia difficile pensare a un eventuale pareggio economico. Quindi Falcao dovrebbe tagliarsi parte dell'ingaggio per arrivare in rossonero nel possibile scambio con il Monaco per Andre Silva, oramai in rotta con l'ambiente meneghino.