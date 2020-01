© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Newcastle ha messo gli occhi su Piatek, ma la strada che porta al pistolero appare in salita. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, i bianconeri sono gli unici disposti a spendere per il polacco, il quale, però, lascerebbe il Milan solo per una squadra che disputa la Champions League. Gli agenti di Piatek hanno sondato il mercato della Premier, ma il costo del cartellino (35 milioni) sta rendendo complicata la ricerca di una squadra.