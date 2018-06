Milan, il nome nuovo per la proprietà è il magnate americano Fisher

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità sul futuro societario del Milan raccontate oggi da Il Sole 24 Ore. Il nome nuovo per l'eventuale successione a Li Yonghong, che potrebbe rilevare il club da Elliott, è quello di John Fisher. Magnate americano, è azionista dei San Jose Earthquakes in MLS e del Celtic Glasgow in Scottish Premiership, nonchè proprietario degli Oakland Athletics in MLB.