Milan, il nuovo che avanza... anche sul ponte di comando

Un Maldini in una veste decisionista sta prendendo confidenza con il ruolo di grande responsabilità che la struttura del Milan del futuro gli ha affidato. Dapprima l’ex capitano ed attuale direttore tecnico ha fatto valere le sue valutazioni nella scelta di Marco Giampaolo come architetto dei rossoneri nel prossimo futuro, poi la scelta è passata all’aspetto dirigenziale, con la volontà di puntare con decisione su Ricky Massara nel ruolo di Direttore Sportivo. Senza dimenticare il delicato ruolo che sarà affidato a Zvonimir Boban per quanto concerne i rapporti con i massimi organi calcistici continentali. Un tris di collaboratori inediti, che fa poker con Maldini rispetto alla grande fama di affermazione nel calcio che conta con ruoli molto diversi da quelli sino ad ora ricoperti. Il Direttore Tecnico è infatti al suo grande esordio da plenipotenziario e dovrà avere la possibilità di crescere e sbagliare, ovviamente il meno possibile, così come per Massara quella rossonera ha le sembianze della grande occasione dopo i tanti anni di apprendistato dal maestro e demiurgo Walter Sabatini. Sino ad arrivare al ruolo dirigenziale di Boban in un club, e da ultimo alla grande e meritata chance in favore di Giampaolo dopo i grandi risultati ottenuti nei recenti anni di carriera. Un corso decisamente nuovo per un Milan giovane ed ambizioso, non solo sul campo, ma anche nei ruoli di comando.