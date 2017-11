Milan, il nuovo preparatore Innaurato verrà ufficializzato a giorni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grazie al successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Vincenzo Montella ha scongiurato il rischio di un clamoroso esonero e ora può sfruttare la sosta per ricaricare le pile e azzerare alcune scorie psicologiche, lavorando anche sulla condizione atletica del suo Milan. A tal proposito, come riporta Tuttosport, la settimana prossima dovrebbe essere annunciato il nuovo preparatore, che sarà Mauro Innaurato: belga di origini italiane, dovrà prima risolvere il suo contratto con la Costa d'Avorio e poi accordarsi con il club rossonero. Il suo lavoro sarà fondamentale in vista della ripresa, quando il Milan sarà atteso da una settimana decisiva: Napoli, Austria Vienna e Torino potrebbero essere decisive per il prosieguo della stagione.