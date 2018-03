Milan, il partente Gomes nel mirino di Mirabelli: con l'aiuto di Mendes

© foto di J.M.Colomo

E' un Milan superattivo sul mercato quello che racconta quest'oggi Tuttosport: preso Strinic, ad un passo Reina, visionato Ki. Tutte operazioni a parametro zero è vero, ma non lo sarebbe l'eventuale arrivo di André Gomes dal Barcellona. Il lusitano non si è acclimatato in Catalogna e in caso di addio in prestito, ecco che il Milan sarebbe in pole. L'operazione sarebbe facilitata inoltre dagli ottimi rapporti con il suo agente, l'onnipresente Jorge Mendes e qualche approccio potrebbe essere avvenuto già un paio di settimane fa, dopo la gara contro il Ludogorets.