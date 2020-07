Milan, il patto del Diavolo di Ibra e Pioli: centrare l'Europa per dire addio a testa alta

L'Europa e poi l'addio: è questo il "patto del Diavolo" stipulato nelle ultime settimane da Pioli e Ibrahimovic. Entrambi vogliono riportare i rossoneri almeno in Europa League con un finale all'altezza della storia del club per poi andarsene a testa altissima. Lo svedese ha già deciso di non ascoltare nemmeno le eventuali proposte rossonere per la permanenza: vuole tornare a Stoccolma dove ha lasciato moglie e figli per la seconda avventura milanese. Non vuole più fare da parafulmine a un gruppo di giovani e lo ha già comunicato a Gazidis. Per il tecnico invece l'addio è dettato dall'approdo di Rangnick. Qualcuno ha vociferato di un'idea che potrebbe portare al tedesco in dirigenza e l'allenatore saldo al suo posto, ma la sensazione è che sia decisamente complicato. E allora la strada è tracciata: gran finale e poi addio, con la stima di tutti da portare a casa come un trofeo. A riportarlo è Il Corriere della Sera.