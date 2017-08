Milan, il Pescara rifiuta 2.5 milioni per il giovane Del Sole

Non solo grandi nomi per un impatto immediato, il mercato del Milan si muove anche per giovanissimi talenti. Il Diavolo, da settimane, sarebbe rimasto impressionato dalle qualità di Ferdinando Del Sole, gioiello del Pescara già protagonista con 3 gol in Coppa Italia in avvio stagionale. I rossoneri, secondo pescarasport24, avrebbero già avanzato una prima offerta per il giocatore offensivo, ricevendo però un secco no dalla dirigenza abruzzese. Non convincono i 2.5 milioni più bonus con la possibilità di tenere il giocatore sotto la guida di Zeman in prestito.