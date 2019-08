Milan, il piano B è Olmo: accelerata solo se salta Correa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La priorità del mercato del Milan è Angel Correa, per il quale però c'è distanza economica nelle valutazioni fatte con l'Atletico Madrid. Per questo - si legge sul Corriere dello Sport - è tornato in auge il nome di Dani Olmo, fantasista della Dinamo Zagabria e campione d'Europa con l'Under 21 spagnola. Il club croato chiede circa 25 milioni di euro e, dovesse saltare l'affare-Correa, il club rossonero darà un'accelarata.

Viaggio in Croazia - Intanto in settimana Zvonimir Boban è stato in Croazia, precisamente a Zagabria. Un viaggio diviso tra questioni personali e possibili incontri di mercato, chissà magari prorpio collegati a Olmo. L'entourage del ragazzo vuole spostarlo in un club più blasonato, ma alla Dinamo non è ancora arrivata l'offerta giusta. Le inglesi ormai si sono ritirate per la chiusura del mercato, pertanto crescono le possibilità per il Milan. Per il quale, però, resta un piano B.