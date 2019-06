© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Milan è pronta l'operazione rilancio per André Silva, attaccante portoghese pronto a tornare in rossonero dopo il prestito al Siviglia. La seconda vita rossonera dell’attaccante portoghese potrebbe prendere tutta un’altra piega, perché nella mente di Marco Giampaolo ronza in testa un’idea tanto ambiziosa quanto affascinante: rigenerare André e farne la spalla ideale di Piatek. Giampalo ci crede, ritiene il portoghese una punta tatticamente molto intelligente e perciò potenzialmente funzionale al suo gioco. Per questo motivo una cessione a tutti i costi, nonostante le sirene inglesi e turche, non è più una priorità per il Milan. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.