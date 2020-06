Milan, il primo acquisto è francese. Per Kalulu mancano solo visite e firma

Il Milan è ad un passo da Pierre Kalulu, terzino del Lione che arriverà a costo zero. Il 20enne è in scadenza contrattuale con la formazione francese e non rinnoverà. Ha deciso di accettare l’offerta di 5 anni di contratto del Milan e di fare il salto in una big dopo l’esperienza nel settore giovanile. Infatti Kalulu non ha mai giocato in prima squadra con il Lione, nonostante questo in patria molti media hanno attaccato il ds Juninho Pernambucano di aver lasciato partire un giovane talento. Infatti recentemente aveva parlato così: “Abbiamo fatto un'importante offerta di rinnovo a Kalulu. Se deciderà di firmare, diventerà il terzino destro della prima squadra”.

Kalulu è stato seguito e segnalato a lungo da Moncada, il suo dossier è stato analizzato e approvato da Maldini e Massara che poi hanno concretizzato l’affare con la famiglia del ragazzo. Il suo sbarco a Milano è atteso a giorni, probabilmente domani se arriveranno i documenti per viaggiare in Italia. Visite mediche e poi firma sul contratto di 5 anni per il terzino destro, che andrà ad insidiare un posto a Conti e Calabria sulla stessa fascia di competenza. Alto 1,84 cm, è un giocatore ben strutturato fisicamente, disciplinato e di spinta, ma che può essere utilizzato anche come difensore centrale.