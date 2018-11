Milan, il primo nome per il centrocampo è Leandro Paredes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare il centrocampo a gennaio è quello di Leandro Paredes, ex regista della Roma attualmente allo Zenit San Pietroburgo. Il club russo chiede 30 milioni di euro per l'acquisizione argentino, valutazione molto alta sul quale Leonardo sta lavorando. Alternative? Fabregas, Ramsey e Rabiot, tutti in scadenza ma seguiti praticamente da mezza Europa. Occhi anche su Denis Suarez del Barcellona.