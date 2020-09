Milan, il primo obiettivo per la difesa è Fofana del Saint Etienne: Nastasic l'alternativa

vedi letture

Secondo quanto riportato da SportMediaset, rinforzare la difesa è ora la priorità per il Milan. Se i rossoneri vendessero Paquetà avrebbero i soldi per Wesley Fofana del Saint-Etienne, prima scelta per la retroguardia di Pioli. Se non si riuscisse a far partire il brasiliano ci sarebbe Nastasic in prestito dallo Schalke 04.