Milan, il primo obiettivo per la difesa resta Simakan dello Strasburgo

Il primo obiettivo del Milan per la difesa è Mohamed Simakan, giocatore dello Strasburgo che i rossoneri hanno provato a prendere già in estate. Nelle ultime settimane, secondo La Gazzetta dello Sport, le parti si sarebbero avvicinate, anche perchè in via Aldo Rossi la candidatura del francese, che può giocare sia da centrale che da terzino destro, è quella che trova più consensi.