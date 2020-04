Milan, il programma di allenamento settimanale ai tempi del Covid

vedi letture

Tutti i giocatori del Milan che hanno viaggiato all’estero durante il periodo di lockdown in Italia, sono rientrati ormai da qualche giorno, rispettando la disposizione della società. Gli unici due giocatori ad oggi ancora fuori dall’Italia sono Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. Lo svedese con il permesso del Milan sta lavorando con l’Hammarby (recentemente ha giocato anche in amichevole) e tornerà a Milano entro domenica 3 maggio per permettere di osservare i 14 giorni di isolamento prima della ripresa del 18 maggio. Discorso diverso per Kessie che sta riscontrando difficoltà nel tornare in Italia per un problema di voli. Il centrocampista si trova attualmente in Costa D’Avorio e sta provando ad organizzare il rientro a Milano.

Milanello è pronto a ripartire con la sanificazione di tutto il centro sportivo per accogliere giocatori e staff dal momento in cui ripartiranno gli allenamenti collettivi. Il Milan lavorerà solo ed esclusivamente nella propria struttura senza appoggiarsi ad hotel esterni come avviene in altre società, poiché all’interno di Milanello ci sono comfort di ogni genere per i giocatori. Camere con docce interne, palestre, sei campi da calcio, ristorante, bar e sala conferenza. Dunque dal 18 maggio i rossoneri potranno lavorare a Carnago osservando le nuove norme governative emanate per evitare il contagio da Covid-19.

Giocatori, tesserati e dipendenti continuano lo “smart working”. Gli staff tecnici continuano a lavorare a distanza dalle rispettive abitazioni con tutti i calciatori e calciatrici attraverso programmi specifici e allenamenti di gruppo sulle piattaforme online. Tutte le strutture operative del Club sono attive e pronte ad applicare le direttive delle autorità. Il Club continua a seguire e partecipare ai tavoli di aggiornamento e condivisione legati all’emergenza coronavirus e agli sviluppi della pandemia che si tengono presso le istituzioni sportive internazionali e nazionali.

I rossoneri si allenano 6 giorni su 7 e tre sedute settimanali sono aerobiche. Si lavora un’ora al giorno in modo individuale in base alle possibilità logistiche di ogni singolo atleta. Tutti i giorni, a parte la domenica, la squadra viene suddivisa in 3-4 gruppi, e il lavoro viene incentrato sull’equilibrio, forza e resistenza insieme ai preparatori. Per i portieri le sedute sono sia con la squadra ma alcune volte a parte, e tutti i giocatori utilizzano l’applicazione Zoom per restare in collegamento video. La società ha fatto arrivare attrezzi per allenarsi come panche, pesi, tapis roulant ed elastici nelle singole abitazioni dei giocatori. All’allenamento partecipano sia mister Stefano Pioli che fisioterapisti e staff tecnico. Tra una settimana e l’altra cambiano tipologia e gruppi di lavoro, in attesa del 18 maggio.