Milan, il prossimo obiettivo è il difensore: sulla scrivania i nomi di Milenkovic e Fofana

In attesa di definire il ritorno di Tiemoué Bakayoko dal Chelsea a centrocampo, il Milan continua al contempo a cercare un difensore. Come sottolinea stamane La Gazzetta dello Sport, oltre al solito Nikola Milenkovic della Fiorentina, i rossoneri pensano anche al giovane francese Wesley Fofana, in forza al Saint-Etienne. Due calciatori interessanti tanto in chiave presente quanto in prospettiva futura, che hanno però una valutazione di mercato molto alta.