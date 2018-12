© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, in caso di esonero di Gattuso, le opzioni per la panchina del Milan sarebbero due. La prima è quella che prevede Roberto Donadoni, ma la società non vorrebbe ingaggiare un altro allenatore. La soluzione più suggestiva, invece, è quella che prevederebbe Leonardo in panchina nel ruolo di manager all'inglese, con Maldini come direttore tecnico-sportivo, sempre in contatto con il brasiliano per quanto riguarda il mercato. A proposito della sessione invernale, Cesc Fabregas si avvicina ai rossoneri, visto che il Paris Saint-Germain sta chiudendo per Ramsey dell'Arsenal, alleggerendo la concorrenza sul centrocampista del Chelsea.