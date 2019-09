© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il contratto attualmente in scadenza nel 2021, per il Milan il prolungamento di Gigio Donnarumma è diventato una priorità assoluta. Il portierone 20enne ha un accordo da 6 milioni a stagione e nonostante le trattative estive col PSG è rimasto in rossonero diventando il portiere più decisivo d'Europa in questo avvio di stagione. A Parigi hanno acquistato il 33enne Keylor Navas e dunque a gennaio torneranno a farsi sotto per il numero uno milanista. Per questo Maldini e Boban dovranno incontrare Raiola per parlare del rinnovo. Rimandare ancora rischierebbe di portare il giocatore a considerare l'addio, rischio che nessuno all'interno del Milan vuole cogliere. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.