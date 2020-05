Milan, il PSG non molla Theo Hernandez: fissato il prezzo da 50 milioni

vedi letture

Secondo quanto riporta L'Equipe oggi in edicola, sarà rivoluzione profonda in difesa in casa Paris Saint-Germain in estate. La società parigina continua a pensare al nome di Theo Hernandez del Milan: il giocatore è valutato ora ben 50 milioni di euro da parte della società rossonera e prenderlo, per Leonardo, rischierebbe di creare un caso con Juan Bernat. Però è un nome che piace molto e che resta nel mirino.