Milan, il PSG punta Donnarumma. È l'alternativa a Courtois

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain ha individuato l'obiettivo principale per il prossimo mercato estivo. Il club parigino è alla ricerca di un portiere e ha già comunicato ad Areola la decisione di trovare un nuovo titolare: in lizza ci sono il numero uno del Chelsea Thibault Courtois, già contattato due volte nelle ultime settimane, e Gianluigi Donnarumma. Per entrambi, però, potrebbero esserci problemi legati al fair play finanziario.