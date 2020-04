Milan, il PSG punta Theo Hernandez per il dopo-Kurzawa: servono 40 milioni di euro

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Theo Hernandez. A scriverlo oggi è il portale francese Le 10 Sport, secondo il quale Leonardo in persona avrebbe messo nel mirino il laterale del Milan come possibile sostituto del partente Layvin Kurzawa, in scadenza di contratto. L'ex Real Madrid, pagato 20 milioni di euro dai rossoneri la scorsa estate, oggi vale però circa il doppio.