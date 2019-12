Milan, il punto di mercato tra entrate e uscite

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potrebbe essere un mercato di gennaio movimentato per il Milan, sia in entrate che in uscita i dirigenti rossoneri saranno impegnati in diverse operazioni. Su tutte spicca la trattativa per Zlatan Ibrahimovic, ancora in fase di riflessione dopo l’offerta di Boban e Maldini di 3 milioni netti per 6 mesi e opzione per altri 12 mesi in caso di qualificazione alla Champions. Lo svedese prende tempo e si sta guardando attorno in attesa di altre proposte, in quanto il suo obiettivo è strappare almeno un contratto di 18 mesi senza limitazioni e opzioni.

Il Milan per ora ha deciso di aspettarlo senza lanciare ultimatum, ma non vorrebbe ritoccare l’offerta di qualche settimana fa, e ritiene di aver messo sul tavolo la migliore proposta possibile per un giocatore di 38 anni. L’alternativa Mandzukic resta difficile per questioni economiche e anagrafiche, mentre interessa il difensore del Barcellona Todibo. Il 19enne francese è stato proposto a Maldini recentemente, il giocatore piace ma la trattativa non è semplice perché gli spagnoli chiedono 10-15 milioni di euro e l’inserimento di una clausola di recompra. Ancora più costosa sarebbe l’operazione Demiral, perché la Juve non scende sotto i 30 milioni.

In uscita resta Fabio Borini che piace al Crystal Palace ma anche ad un paio di club italiani, mentre il West Ham è sulle tracce di Franck Kessie. Potrebbe lasciare il Milan anche Ricardo Rodriguez, perché non vuole perdere l’Europeo con la sua Svizzera e chiede maggiore minutaggio. Il Napoli di Gattuso potrebbe essere una soluzione.