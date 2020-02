© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan continua a seguire Matias Zaracho per la prossima stagione e come riportato da Tuttosport è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro per il trequartista del Racing Avellaneda, che però viene valutato 20 dagli argentini. I contatti sono avviati e il suo agente ha già parlato con il club rossonero.