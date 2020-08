Milan, il Real Madrid pronto a cedere Brahim Diaz: ora decide il calciatore

Il Real Madrid è pronto a dare il via libera alla cessione di Brahim Diaz all Milan. I Blancos sono pronti a cederlo per permettergli di avere più spazio, magari facendolo partire anche a titolo definitivo, ma con una clausola di riacquisto da infilare nel contratto per non perdere la possibilità di riportarlo in Spagna successivamente. Adesso è il giocatore che dovrà decidere se dire sì oppure declinare, ma l'ottimismo cresce ogni giorno che passa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.