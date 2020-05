Milan, il Real Madrid pronto a cedere Jovic anche in prestito: Ramadani in regia

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Real Madrid è pronto a far partire anche in prestito l'attaccante serbo Luka Jovic, acquistato l'estate scorsa per 60 milioni ma bloccato da un rendimento non all'altezza delle aspettative. Ramadani, il suo agente, potrebbe favorire questo tipo di operazione: una vera e propria occasione per i rossoneri, che proveranno a ricomporre la coppia formata gli anni scorsi all'Eintracht Francoforte. Anche perché lo stesso Rangnick conosce bene entrambi, ed è pronto a puntarci forte