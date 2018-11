Milan, il Real su Suso: Perez pronto a pagare la clausola a giugno

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Real Madrid ha messo Suso nel mirino per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il presidente dei Blancos, Florentino Perez, vorrebbe il giocatore del Milan per aumentare la colonia spagnola nella rosa delle Merengues e la clausola da 38 milioni di euro non spaventa certo il numero uno del Real che sarebbe anche pronto a raddoppiargli lo stipendio per convincerlo a lasciare il club che per primo ha creduto in lui.