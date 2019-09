© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krystian Bielik, difensore del Derby County ed ex Arsenal, protagonista nell'Europeo Under-21 con la maglia della Polonia, ha parlato a Sportowe Fakty dell'interessamento del Milan nei suoi confronti: "Speravo che Unai Emery mi disse una possibilità ma si è scoperto che non ero nei suoi piani. Prima dell'Europeo ho ricevuto un'offerta dal Milan, ma durante il torneo è cambiato tutto e non se n'è fatto nulla. Adoro l'Arsenal, volevo giocare lì ma dovevo andarmene. Non pensavo di poter essere valutato 10 milioni di sterline dopo la stagione di League One. Ho anche avuto offerte da altre squadre del campionato, ma il Derby ha pagato di più".