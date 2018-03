Milan, il retroscena: Kalinic out perché svogliato in allenamento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nikola Kalinic fuori per scelta tecnica. Questa la decisione di Gattuso in vista della sfida di domani col Chievo. L'attaccante croato, come scrive gazzetta.it, sarebbe apparso svogliato in allenamento agli occhi del tecnico del Milan. Nessun alterco dunque tra Kalinic e il suo allenatore, ma contro i clivensi l'ex viola si dovrà dunque accomodare in tribuna.