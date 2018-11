Milan, il rinforzo a centrocampo è obbligatorio: piace Paredes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è un nome nuovo, perché Leandro Paredes era stato accostato al Milan già in estate e pure un anno fa, prima del trasferimento allo Zenit. I rossoneri però a gennaio andranno alla ricerca di un importante rinforzo in mediana e il nome dell’ex Roma è tornato in auge nelle ultime settimane. Il giocatore avrebbe già dato l’ok per il ritorno in Italia, avendo giocato per tanti anni tra Chievo Empoli e Roma, e tramite i suoi agenti ha fatto capire che il Milan sarebbe una destinazione più che gradita.

Il direttore generale Leonardo ci sta pensando perché il 24enne di San Justo darebbe diverse soluzioni alla squadra di Gattuso, ed è nella fase più importante della carriera. Dopo anni di formazione in Italia ha lasciato la serie A nel luglio nel 2017 per circa 25 milioni, ma dopo un anno e mezzo avrebbe maturato l’idea di tornare nel campionato che l’ha fatto crescere maggiormente. Lo Zenit però vorrebbe almeno 30 milioni e sarebbe questa la difficoltà maggiore. Il Milan punterebbe a un prestito con diritto di riscatto, ma il club russo non ha intenzione di svendere così un investimento fatto pochi mesi fa. Paredes comunque resta sul taccuino della dirigenza milanista, così come altri centrocampisti, perché l’obiettivo del Milan a gennaio è prendere un altro giocatore in quel reparto, oltre il brasiliano Paquetà, anche per fronteggiare i continui infortuni dovuti all’utilizzo eccessivo dei titolari nell’arco della stagione.