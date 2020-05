Milan, il rinnovo di Donnarumma da improbabile a possibile, più vicino. Le alternative sono poche

MilanNews.it scrive a proposito del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Un accordo che da improbabile è diventato possibile nel corso dei mesi, e che con il lockdown vede restringersi notevolmente il ventaglio delle alternative per il giovane portiere rossonero. La sensazione, si legge, è che ora voglia rimanere a Milano e porre la sua firma sul contratto: il 2022 è citato dai più come scadenza più realistica, ma non è detto che la società non provi a trattare su più anni. Raiola è un osso duro, si sa, ma i rossoneri intendono tentare.