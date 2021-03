Milan, il rinnovo di Donnarumma è la priorità: Musso e Audero sono il piano B

Il Milan farà di tutto per convincere Gianluigi Donnarumma a firmare il rinnovo, ma in via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati in caso di mancato prolungamento e quindi stanno iniziando a valutare anche un piano B: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome più gettonato è quello di Juan Musso dell'Udinese, ma attenzione anche alla candidatura di Emil Audero della Sampdoria.