Milan, il rinnovo di Donnarumma è lontano: c'è molta distanza tra il club e Raiola

Mino Raiola ha chiesto al Milan 10 milioni di euro l'anno per il rinnovo pluriennale di Gigio Donnarumma. L'amministratore delegato rossonero però, non ha intenzione di spingersi oltre a 7 milioni di euro dopo l'eventuale cessione del fratello Antonio in seguito all'arrivo di Tatarusanu. Il compromesso al ribasso di prolungare per una sola stagione, non piace alla società che invece vorrebbe legarlo almeno per altri 3 anni se non per 5. In questa ottica però, è normale pensare che l'agente tenderà ad alzare le richieste economiche. Anche la clausola rescissoria tornerà di attualità, con Raiola pronto a chiederne l'inserimento a cifre abbordabili e il club che non pensa a questa strada per aggiornare l'attuale accordo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.