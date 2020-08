Milan, il rinnovo di Donnarumma resta una priorità: la chiave è la clausola Champions

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è un'assoluta priorità per il Milan. Il dialogo con Raiola va avanti e la chiave sarà la clasuola rescissoria che il procuratore chiede per firmare il prolungamento. Una clausola che entrerebbe in gioco l'estate prossima in caso di mancato raggiungimento da parte dei rossoneri di un posto in Champions League.