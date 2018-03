Milan, il rinnovo di Gattuso entro tre giorni ma occhio alle sirene estere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Entro i prossimi tre giorni, il tecnico del Milan Rino Gattuso dovrebbe ricevere una chiamata dall'ad Fassone per recarsi in sede e firmare il rinnovo contrattuale. Questo è quanto viene riferito da tempo da parte dei rossoneri, anche se la l'appuntamento non è stato ancora fissato. Anche Mirabelli aspetta con ansia questo momento, perché il suo futuro è strettamente legato a quello dell'allenatore. Il ds milanista vorrebbe progettare un programma a medio-lungo termine che riporti il Milan ai vertici con Gattuso in panchina. Tutto fa pensare che la chiamata arriverà, magari direttamente giovedì, ma se non dovesse arrivare? Il ds e il tecnico hanno già ricevuto un paio di proposte interessanti dall'estero, con due club che vorrebbero in coppia per rilanciare i rispettivi progetti tecnici. Anche se la priorità è senza dubbio il Milan, la società rossonera non può non prendere in considerazione queste sirene estere nel calcolare i tempi dei rinnovi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.